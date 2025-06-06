Преследуемый бандой Пианиста предприниматель из Москвы заявил о вымогательстве

Предприниматель, преследуемый бандой Пианиста, рассказал о вымогательстве

Предприниматель, против которого устроили акцию устрашения с порчей 20 машин в Москве, подвергся вымогательству. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Мужчина рассказал, что первый раз получил сообщение в соцсети от анонимного пользователя по прозвищу Пианист около двух недель назад, в котором говорилось, что теперь предприниматель должен ему десять тысяч долларов. Он проигнорировал требование, после чего подвергся преследованию: неизвестные звонили ему и угрожали, подожгли дверь квартиры и расстреляли машину соседа.

Предприниматель обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное повреждение имущества. По словам предпринимателя, Пианист нанимает молодых людей за 200-500 долларов и дает им преступные задания. Порча машин на Осеннем бульваре была одним из таких.

Ранее сообщалось, что неизвестные нарисовали на 20 машинах скрипичный ключ. Ответственность на себя за акцию взял Пианист. Он рассказал, что таким образом дал о себе знать своему должнику, который не хочет отдавать деньги.