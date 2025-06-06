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13:02, 6 июня 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России рухнули

«Автостат»: Продажи новых электрокаров в России упали на 28 процентов в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По итогам мая 2025 года суммарные объемы продаж электрокаров в России сократились на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 786 единиц. О резком снижении реализации этого вида машин в стране в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Для сравнения, в мае прошлого года на внутреннем рынке реализовали в общей сложности 1096 новых электрокаров. Таким образом, за 12 месяцев продажи этого вида машин упали на 310 штук. В месячном выражении реализация просела на 7 единиц, уточнил он.

В последний месяц весны самой востребованной у россиян маркой в этом сегменте рынка оказался китайский Zeekr. Машины бренда разошлись в РФ тиражом в 263 штуки. Вторую строчку в списке наиболее популярных производителей занял российский Evolute (115 единиц), а топ-3 замкнул китайский Avatr (60). В пятерку лидеров также вошли еще два бренда из КНР — Geely (54) и BYD (43).

В модельной рейтинге лидерство захватил Zeekr 001 с результатом в 126 проданных штук. На втором месте оказался Evolute i-Pro (111), на третью строчку поделили Geely EX5 и Zeekr 009 с показателем в 51 реализованный экземпляр. Топ-5 замкнул Zeekr 7x (48 штук), заключил Целиков.

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В мае на российском рынке заметно просели продажи не только новых электрокаров, но и других видов машин. Так, реализация среднетоннажных грузовиков за отчетный период сократилась на 53 процента год к году, тяжелых грузовиков — на 65 процентов, легких коммерческих автомобилей — на 17 процентов, а легковушек — на 28,3 процента.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, регулярное повышение утильсбора и общее удорожание машин. На этом фоне аналитики прогнозируют падение продаж новых машин в России на 10-25 процентов по итогам 2025 года. В Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, ожидают отката внутреннего рынка к уровню 2016 года.

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