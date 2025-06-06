Просьбы о помощи волонтера «ЛизаАлерт» остались неуслышанными в последние минуты ее жизни

Убитая волонтер «ЛизаАлерт» Лубсанова просила о помощи, но никто не откликнулся

Очевидцы рассказали о ссоре волонтера «ЛизаАлерт» Марии Лубсановой с бывшим мужем в центре поселка Ключи в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, волонтер с позывным Манюня просила о помощи, но никто не откликнулся.

5 июня мужчина привез экс-супругу в лес. Он набросился на нее с ножом, а затем лишил себя жизни. Тела обнаружили в ходе поиска спустя несколько часов. Позже стало известно, что погибшей от рук бывшего мужа в лесу оказалась волонтер «ЛизаАлерт».

Мария Лубсанова долгие годы участвовала в поисковых операциях «ЛизаАлерт», ездила волонтером в Мариуполь. Она награждена медалью и именным ножом от бойцов 36-й армии.