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10:09, 6 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта личность убитой бывшим мужем в российском лесу

В Бурятии бывший муж убил волонтера «Лиза Алерт» Лубсанову с позывным «Манюня»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Погибшей от рук бывшего мужа в лесу Бурятии оказалась волонтер «Лиза Алерт» Мария Лубсанова с позывным «Манюня». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

5 июня Лубсанова и ее экс-муж ссорились в самом центре поселка. Женщина просила о помощи, но все ее проигнорировали. В результате мужчина вывез ее в лес и там набросился на нее с ножом из-за ревности, а затем расправился с собой.

Следователи возбудили уголовное дело.

Мария Лубсанова долгие годы участвовала в поисковых операциях «Лиза Алерт». После начала спецоперации она стала ездить в зону конфликта волонтером. Она награждена медалью и именным ножом от бойцов 36-й армии. 3 июня местные СМИ сообщали, что Лубсанова недавно вернулась из Мариуполя. Тогда женщина сообщала, что планирует еще вернуться в Мариуполь.

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