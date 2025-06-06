Раскрыта личность убитой бывшим мужем в российском лесу

В Бурятии бывший муж убил волонтера «Лиза Алерт» Лубсанову с позывным «Манюня»

Погибшей от рук бывшего мужа в лесу Бурятии оказалась волонтер «Лиза Алерт» Мария Лубсанова с позывным «Манюня». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

5 июня Лубсанова и ее экс-муж ссорились в самом центре поселка. Женщина просила о помощи, но все ее проигнорировали. В результате мужчина вывез ее в лес и там набросился на нее с ножом из-за ревности, а затем расправился с собой.

Следователи возбудили уголовное дело.

Мария Лубсанова долгие годы участвовала в поисковых операциях «Лиза Алерт». После начала спецоперации она стала ездить в зону конфликта волонтером. Она награждена медалью и именным ножом от бойцов 36-й армии. 3 июня местные СМИ сообщали, что Лубсанова недавно вернулась из Мариуполя. Тогда женщина сообщала, что планирует еще вернуться в Мариуполь.