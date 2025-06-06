Россиян предупредили о подделывающих рабочие чаты мошенниках

МВД предупредило, что мошенники начали подделывать рабочие чаты

Злоумышленники начали подделывать рабочие чаты, чтобы обманывать россиян. Об этой уловке мошенников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Сообщается, что жертва получает приглашение в поддельный групповой чат с реальным названием организации, в которой она работает. В беседе могут быть фейковые аккаунты коллег этого человека или реальные сотрудники, также не подозревающие об обмане.

После этого в чате появляется сообщение от лица руководителя с призывом срочно зарегистрироваться в корпоративном боте, обновить учетные данные или подтвердить доступ к какому-либо ресурсу, рассказали в ведомстве. Чтобы завершить эти операции, жертву просят отправить в чат код подтверждения, который приходит ему в СМС или push-уведомлении.

Другие участники чата начинают отправлять свои коды подтверждения и получают от руководителя похвалу. «Жертва, видя пример коллег и одобрение начальства, находясь в условиях искусственно созданной срочности и группового давления, теряет бдительность и также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат», — говорится в сообщении.

МВД уточнило, что мошенники чаще всего атакуют сотрудников сферы образования и медицины. Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, ведомство призвало россиян никому не сообщать коды подтверждения.

Ранее россиян предупредили, что мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита. Если та не выходит на связь по прошествии этого времени, они еще раз связываются с человеком.