Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за риска пожаров

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в местном управлении МЧС России.

Отмечается, что 6 июня в западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность. А 7, 8 и 9 июня ее уровень поднимется до чрезвычайной.

Спасатели предупредили, что в таких условиях нельзя разводить открытый огонь в лесу и сжигать мусор. За нарушение правил пожарной безопасности могут грозить штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

Ранее Крыму предрекли массовый наплыв туристов. Поток отдыхающих летом этого года может вырасти на 40-45 процентов по сравнению с прошлым сезоном.