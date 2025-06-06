Россияне заинтересовались винными турами

«Купибилет»: 30 процентов россиян признались в интересе к винным турам

Российские путешественники заинтересовались винными турами по стране и за ее пределами. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 30 процентов респондентов признались в желании попробовать такие поездки, а 9 процентов уже имеют подобный опыт. Самым желаемым местом для винного тура стал Крым — его предпочли 22 процента опрошенных. Также они называли Краснодарский край.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.

