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19:18, 6 июня 2025Моя страна

Россияне заинтересовались винными турами

«Купибилет»: 30 процентов россиян признались в интересе к винным турам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Elena Elisseeva / Shutterstock / Fotodom  

Российские путешественники заинтересовались винными турами по стране и за ее пределами. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 30 процентов респондентов признались в желании попробовать такие поездки, а 9 процентов уже имеют подобный опыт. Самым желаемым местом для винного тура стал Крым — его предпочли 22 процента опрошенных. Также они называли Краснодарский край.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.

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