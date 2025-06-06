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16:56, 6 июня 2025Россия

Российская школьница родила дома и выбросила ребенка в пакете в окно

78.ru: В Ленобласти 15-летняя школьница выбросила новорожденную дочь в окно
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 78.ru

Во Всеволжском районе Ленинградской области, предположительно, 15-летняя школьница родила дома и выбросила ребенка в пакете в окно. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского телеканала, живую девочку обнаружили два дворника, убирающие территорию недалеко от места происшествия. Сначала коммунальщики решили, что пищат котята, от которых пытались избавиться, выкинув их в пакете.

Затем мужчины рассмотрели детскую ручку. Помочь с необычной находкой вызвался электромеханик — он вызвал бригаду медиков. Прибывшие врачи определили состояние новорожденной как тяжелое и увезли в больницу.

«Органы опеки и попечительства получили от подразделения по делам несовершеннолетних акт найденного ребенка. На основании данного акта сегодня будет оформлено свидетельство о рождении», — разъяснили в администрации Всеволожского района.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца.

ЖЗЛ
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