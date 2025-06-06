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17:09, 6 июня 2025Моя страна

Российские астрономы показали Клешню Лобстера

Калининградские астрономы показали туманности Клешня Лобстера и Пузырь
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NC / Wikimedia

Российские астрономы сняли и показали туманности, которые ранее никто не мог сфотографировать. Соответствующее сообщение появилось на сайте Калининградского астрологического союза.

Речь идет о туманностях SH2-157 и SH2-162 (NGC 7635), получивших названия Клешня Лобстера и Пузырь. Они расположены в созвездии Кассиопеи, в десяти тысячах световых лет от Земли. Эти туманности невозможно разглядеть с помощью телескопа и запечатлеть даже в идеальных условиях. Однако астрофотографу Андрею Сидорову удалось это сделать. Он по отдельности снял каждую туманность с выдержкой в пять минут. Продолжительность всей съемки составила десять часов.

Ранее сообщалось, что в небе над российским регионом заметили серебристые облака. Директор Омского планетария Владимир Крупко уточнил, что наблюдать редкое явление можно только летом и только ночью.

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