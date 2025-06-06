Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 6 июня 2025Россия

В России школьники в день рождения Пушкина повредили стенды выставки в честь поэта

В Арзамасе дети в день рождения Пушкина повредили стенды выставки в его честь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Арзамасе дети в день рождения Александра Сергеевича Пушкина повредили стенды выставки в честь поэта. Действия российских школьников попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На видеоролике видно, как учащиеся бьют кулаками по оборудованным в сквере стендам. Сидящие на лавочке женщины в ситуацию не вмешиваются.

Юных вандалов начали искать сотрудники полиции и работники местной администрации.

До этого сообщалось, что литературный праздник в честь поэта Пушкина прошел в селе Берново Тверской области. Для посетителей праздника работали книжная выставка и аллея мастеров, на которой были представлены изделия родом из Твери, Ржева, Смоленска, Костромы и других российских городов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

    Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

    В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

    Канцлер Германии прокомментировал возможный выход США из НАТО

    Россиянка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости