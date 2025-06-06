В России школьники в день рождения Пушкина повредили стенды выставки в честь поэта

В Арзамасе дети в день рождения Пушкина повредили стенды выставки в его честь

В Арзамасе дети в день рождения Александра Сергеевича Пушкина повредили стенды выставки в честь поэта. Действия российских школьников попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На видеоролике видно, как учащиеся бьют кулаками по оборудованным в сквере стендам. Сидящие на лавочке женщины в ситуацию не вмешиваются.

Юных вандалов начали искать сотрудники полиции и работники местной администрации.

До этого сообщалось, что литературный праздник в честь поэта Пушкина прошел в селе Берново Тверской области. Для посетителей праздника работали книжная выставка и аллея мастеров, на которой были представлены изделия родом из Твери, Ржева, Смоленска, Костромы и других российских городов.