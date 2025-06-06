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12:11, 6 июня 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили системы ПВО ВСУ в нескольких областях Украины

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили системы ПВО в Киеве, Львове и Виннице
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска в результате серии ударов по пригородам Киева, Львова, Винницы и Днепропетровска (украинское название — Днепр) уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Серия ударов — Киев и пригороды, поражение узлов связи, (...) системы ПВО», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Отмечается, что удары по объектам ПВО были также нанесены в Сумской и Кировоградской областях.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ на территории Херсона. По словам Лебедева, были поражены логистический узел и складские помещения.

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