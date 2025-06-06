Экономист спрогнозировал реакцию рубля на снижение ключевой ставки ЦБ

Экономист Щербаченко: Снижение ключевой ставки поддержит укрепление рубля

Реакция рубля на решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки может быть смешанной, считает экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ЦБ на заседании совета директоров принял решение понизить ключевую ставку до 20 процентов. В последний раз ставку снижали в сентябре 2022 года.

«В краткосрочной перспективе возможна волатильность, но в долгосрочной перспективе снижение ключевой ставки должно поддержать укрепление рубля, если оно будет сопровождаться устойчивым снижением инфляции. Ожидаемые значения доллара в зависимости от экономических факторов могут колебаться в пределах 70-75 рублей, евро — 86-91 рубля, юаня — 10-12 рублей», — поделился экономист.

На заседании совета директоров 25 апреля Центробанк в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. До этого на фоне ускорения инфляции регулятор систематически повышал показатель вплоть до максимального в истории уровня в октябре 2024 года.