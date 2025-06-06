Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

Shot: Саперы при помощи робота достали неизвестный предмет из-под BMW в Москве

Неизвестный предмет достали из-под днища белой BMW Х6, припаркованной на Молодогвардейской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сначала под машиной оказался робот, после чего подозрительный предмет извлекали саперы. Работа на месте продолжается.

Ранее сообщалось, что под днищем автомобиля находится GPS-трекер.

6 июня в Москве обнаружили две подозрительных машины, припаркованных неподалеку друг от друга. Сначала взрывотехники и полиция проверяли Kia Optima на улице Леси Украинки, а затем — BMW Х6 на Молодогвардейской улице.