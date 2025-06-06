Сбер анонсировал снижение ставок

Сбер в июне снизит ставки по ипотеке, вкладам и кредитам

Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке и вкладам, которое произойдет в текущем месяце. Как следует из опубликованного им сообщения, с 10 июня ставки по жилищным и потребительским кредитам опустятся на 2,0— 3,5 процентных пункта (п.п.).

Помимо этого, с 11 июня ставки по вкладу «Лучший %» и «СберВкладу» уменьшат на 1 п.п., до 19 процентов, а с 24-го максимальные ставки по накопительным счетам снизятся с 18 до 16 процентов годовых.

В Сбере напомнили, что в настоящее время вклады можно оформить на текущих условиях, отметив, что корректировка условий по банковских продуктам связана с принятым Центробанком РФ решением.

Банк России 6 июня впервые за три года решил снизить ключевую ставку. Опустив ее с 21 до 20 процентов, регулятор объяснил такой шаг продолжающимся ослаблением инфляционного давления и тем, что экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.