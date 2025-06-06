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18:40, 6 июня 2025Россия

Случай заражения корью выявили в детсаду Москвы

Роспотребнадзор: Случай заражения корью выявили в детсаду на юге Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Случай заражения корью выявили в детском саду при школе 1450 «Олимп» на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты начали проводить эпидемиологическое расследование. Руководству дошкольного учреждения объявили о проводимых мероприятиях.

Родителей воспитанников без вакцинаций известили о запрете посещать детсад.

До этого стало известно, что во Всероссийской академии внешней торговли выявили случай заболевания корью. Студентам вуза разослали сообщения, в которых просят предоставить соответствующий анамнез.

В мае более трех тысяч студентов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова перевели на удаленный формат обучения. Отмечается, что причиной такого решения стал выявленный в университете случай кори.

ЖЗЛ
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