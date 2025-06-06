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05:30, 6 июня 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности перегрева салона автомобиля

Физик Буряков: Перегрев салона авто может привести к ряду технических проблем
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Регулярный перегрев салона автомобиля и лобового стекла при отсутствии достаточной защиты может привести к ряду серьезных проблем, рассказал старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков. О риске специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Буряков отметил, что многие автомобилисты, пытаясь защитить салон авто от палящего солнца, могут неосознанно снижать эффективность солнцезащитных экранов из-за их неправильного использования.

«Вопреки распространенному мнению, установка отражающих экранов внутри салона снижает их эффективность по сравнению с внешним размещением. Когда экран находится внутри автомобиля, солнечные лучи проходят сквозь стекло и нагревают экран, а также само стекло. Тем не менее многочисленные испытания показывают, что даже внутренний экран способен снизить температуру в салоне примерно на 10-20 градусов по сравнению с автомобилем без защиты», — сообщил Буряков.

Однако важно учитывать, что автомобили с поврежденными лобовыми стеклами требуют особого внимания. Локальные дефекты и микротрещины могут фокусировать отраженные от экрана солнечные лучи, создавая зоны локального перегрева, что опасно для предметов, расположенных в этих точках

Арсений Буряковстарший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА

По словам физика, при отсутствии достаточной защиты клеевые соединения лобового стекла подвергаются ускоренному старению из-за высоких температур и ультрафиолетового излучения, что со временем способно ухудшить герметичность.

«Пластиковые элементы интерьера также деформируются и теряют эластичность под влиянием постоянного перегрева, а электронные устройства, расположенные в зоне лобового стекла, быстрее выходят из строя при регулярном воздействии высоких температур», — добавил он.

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Буряков объяснил, что наиболее эффективным решением для защиты от солнца является использование внешних светоотражающих экранов и покрытий, которые предотвращают непосредственный нагрев стекла и значительно снижают температуру в салоне.

Для комплексной защиты в жаркую погоду рекомендуется сочетать несколько мер: наносить качественную атермальную тонировку, соответствующую нормам безопасности, и регулярно проветривать салон. Такой подход обеспечит максимальный комфорт и поможет сохранить техническое состояние автомобиля, предотвратив преждевременный износ его деталей

Арсений Буряковстарший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА

Ранее американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) напомнило, что солнцезащитный крем нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре. Ведомство предупредило, что при высокой температуре косметические средства с SPF теряют защитные свойства. Из-за этого кожа подвергается воздействию высоких доз ультрафиолета, что повышает риск ожогов и рака кожи.

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