Спикер парламента Армении рассказал о важности визита Матвиенко в юбилейный год Победы

Симонян: визит Матвиенко в Армению важен в юбилейный год Победы

Спикер Парламента Армении Ален Симонян рассказал о важности визита в республику председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне. Слова его пресс-службы передает ТАСС.

«Ален Симонян поблагодарил Валентину Матвиенко за визит в Армению, (...) особо подчеркнув тот факт, что визит проходит в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении.

Симонян, как отмечается, особо уделил внимание позиции Армении по вопросу установления прочного мира в регионе, указав, что Ереван ожидает Баку для подписания мирного соглашения между странами.

Ранее в Армении к зданию правительства пришла Смeрть с косой после критики премьер-министра Никола Пашиняна в адрес представителей местного духовенства. Один из активистов пришел в костюме Смeрти, заявляя, что «Никола ждет ад».