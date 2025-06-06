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18:35, 6 июня 2025Мир

Трамп решил воздержаться от давления на Китай по вопросу Украины

Bloomberg: Трамп решил воздержаться от давления на Китай по вопросу Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил воздержаться от давления на Китай по вопросу поддержки России в конфликте с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По их словам, Вашингтон сосредоточится на двусторонних проблемах с Пекином, отодвинув украинский конфликт на второй план в списке внешнеполитических приоритетов. «Это будет означать отход от давней позиции США и "Большой семерки", которые называют Китай ключевым пособником российских военных действий», — говорится в публикации.

Один из собеседников агентства пояснил, что изменение политики обусловлено желанием команды главы Белого дома отойти от ключевого принципа внешней политики его предшественника Джо Байдена, который рассматривал все отношения с другими правительствами через призму конфликта на Украине.

В начале мая Трамп заявил, что может попросить власти Китая помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, Пекин может оказать существенную помощь в устранении «разрыва» в позициях Москвы и Киева. Политик выразил уверенность в том, что сможет добиться существенного прогресса в разрешении этого конфликта.

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