В результате атаки БПЛА в российском регионе пострадали жители

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Тульской области

Три человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника.

До этого сообщалось, что в городе Энгельс Саратовской области после атаки БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий.