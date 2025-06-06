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08:27, 6 июня 2025Россия

В результате атаки БПЛА в российском регионе пострадали жители

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Тульской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Три человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника.

До этого сообщалось, что в городе Энгельс Саратовской области после атаки БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий.

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