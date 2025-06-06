В результате атаки БПЛА в российском регионе пострадали жители

Три человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Ранее стало известно, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника.
До этого сообщалось, что в городе Энгельс Саратовской области после атаки БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий.