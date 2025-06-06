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12:10, 6 июня 2025Экономика

У российского производителя соды появился новый акционер

РБК: Холдинг АО «Росхим» выкупил у правительства 57,43 % акций БСК
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Холдинг АО «Росхим» выкупил у правительства 57,43 процента акций российского производителя соды АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, осведомленный об условиях соглашения.

В компании подтвердили наличие сделки, однако отметили, что из купленного ею пакета акций 11,7 процента уставного капитала перейдут в доверительное управление структурам Республики Башкортостан. Фактически это значит, что регион продолжит сохранять контроль над БСК: так как пакет акций в 38,4 процента уже был ранее передан властям республики, под его контролем в совокупности окажутся 50,1 процента акций содовой компании.

Основной задачей компании гендиректор АО «Росхим» Эдуард Давыдов назвал достижение технологического лидерства. Тем самым отрасль сможет стать менее зависимой от внешних поставок и укрепить позиции страны на мировом химическом рынке, отметил он. Стоимость сделки стороны не раскрыли.

В августе 2020 года Генпрокуратура выявила нарушения в процессе приватизации «Башкирской содовой компании», ответственной за разработку шихана Куштау. Планы вызвали протестную реакцию местных жителей и реализованы не были. В декабре 2020 года Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать 95,72 процента обыкновенных акций предприятия и передать их Росимуществу. В марте 2025 года сообщалось об исключении БСК из перечня стратегических предприятий согласно указу президента РФ Владимира Путина.

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