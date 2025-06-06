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08:40, 6 июня 2025Путешествия

В аэропорту Самары отменили ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты в аэропорту Самары отменены
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В аэропорту Самары были сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

О введении ограничений на полеты в аэропорту Самары представитель Росавиации сообщил в 6:09 по мск. Отмечалось, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности.

До того на полеты были отменены в трех столичных аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский.

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