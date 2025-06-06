В аэропорту Самары отменили ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты в аэропорту Самары отменены

В аэропорту Самары были сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

О введении ограничений на полеты в аэропорту Самары представитель Росавиации сообщил в 6:09 по мск. Отмечалось, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности.

До того на полеты были отменены в трех столичных аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский.