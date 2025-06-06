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06:07, 6 июня 2025Путешествия

В трех столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты отменены во Внуково, Домодедово и Жуковском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ограничения на полеты были отменены в трех столичных аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения вводились для безопасности воздушных судов (ВС).

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перестали принимать самолеты. Ограничения ввели в 3:40 по мск. Позднее аналогичные меры приняли во Внуково.

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