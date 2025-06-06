В трех столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты отменены во Внуково, Домодедово и Жуковском

Ограничения на полеты были отменены в трех столичных аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения вводились для безопасности воздушных судов (ВС).

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский перестали принимать самолеты. Ограничения ввели в 3:40 по мск. Позднее аналогичные меры приняли во Внуково.