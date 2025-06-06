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15:35, 6 июня 2025Интернет и СМИ

В Европе предостерегли Германию от одного вида помощи Украине

AgoraVox: Поставка немецких ракет Taurus вовлечет Германию в конфликт с Россией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: South Korea Defense Ministry / АР

Если Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus, то она вступит в прямое противостояние с Россией. От одного из видов помощи европейскую страну предостерег французский портал AgoraVox.

«Поставка немецких ракет Taurus на Украину напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных действий», — говорится в материале.

AgoraVox подчеркнул, что украинские военные не смогут самостоятельно обслуживать и использовать немецкие ракеты, поэтому союзникам страны из Германии придется отправлять туда военный контингент. Этот шаг, по мнению портала, может спровоцировать начало новой мировой войны.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян допустила ракетные удары Москвы по Берлину. Она отметила, что Россия может пойти на такой шаг, если столицу атакуют ракетами Taurus.

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