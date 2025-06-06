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19:06, 6 июня 2025Россия

В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

Депутат Шеремет назвал «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на удар России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал «крокодильими слезами» реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ответный удар России по военным объектам республики. Об этом сообщает РИА Новости.

6 июня Минобороны РФ отчиталось об ответных ударах по военной инфраструктуре Киева. Владимир Зеленский в свою очередь призвал США и Европу надавить на Россию.

«Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль», — сказал парламентарий.

По его мнению, Зеленскому все равно на народ Украины и его будущее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, является ли ночная атака Вооруженных сил РФ по военным целям на Украине тем самым ответом на теракты со стороны ВСУ. Он пояснил, что все действия, совершаемые российскими войсками, являются ответом на поступки Киева.

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