В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

Соболев поддержал новую тактику ВС РФ не штурмовать крупные города в зоне СВО

У Вооруженных сил (ВС) России богатый исторический опыт, позволяющий вести боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) без штурмов крупных городов. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Так он прокомментировал слова генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, который рассказал о новой тактике ВС РФ. По мнению парламентария, штурм — это вынужденная и крайне сложная мера, поэтому он поддержал военачальника.

«Если будем использовать принципы военного искусства, которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны, то обойдемся без штурма крупных городов», — уточнил депутат. Он отметил, что российским войскам нужно продолжать наступать, обходя города, и двигаться дальше.

Похожую точку зрения высказал и Алаудинов. По его словам, текущая ситуация в зоне СВО диктует новую стратегию, и армии России нужно просто «обжимать» противника, чтобы каждый украинский гарнизон, потеряв боеспособность и логистические возможности, сам был вынужден бросить позиции.