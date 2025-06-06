Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 6 июня 2025Россия

В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

Соболев поддержал новую тактику ВС РФ не штурмовать крупные города в зоне СВО
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У Вооруженных сил (ВС) России богатый исторический опыт, позволяющий вести боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) без штурмов крупных городов. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Так он прокомментировал слова генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, который рассказал о новой тактике ВС РФ. По мнению парламентария, штурм — это вынужденная и крайне сложная мера, поэтому он поддержал военачальника.

«Если будем использовать принципы военного искусства, которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны, то обойдемся без штурма крупных городов», — уточнил депутат. Он отметил, что российским войскам нужно продолжать наступать, обходя города, и двигаться дальше.

Похожую точку зрения высказал и Алаудинов. По его словам, текущая ситуация в зоне СВО диктует новую стратегию, и армии России нужно просто «обжимать» противника, чтобы каждый украинский гарнизон, потеряв боеспособность и логистические возможности, сам был вынужден бросить позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Конфликт Трампа и Маска описали словами «девочки ссорятся»

    Умер создатель фильмов «Пила» Джейсон Константин

    В Кремле объяснили причины начала СВО

    Трамп усомнился в саммите с Зеленским и Путиным

    Глава Гагаузии объяснила свое уголовное преследование

    Российская блогерша рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место

    В Кремле прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Политолог назвал приоритетные направления возможного ответного удара России по Украине

    Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости