В Харькове заявили о серии взрывов на промзоне

В Харькове прозвучала серия взрывов в промзоне Киевского района. Об этом заявил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
«Предварительно — прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — говорится в публикации.
Через некоторое время глава Харькова сообщил о новых взрывах. Он заявил, что по объектам в городе был нанесен удар корректируемыми авиабомбами.
Ранее в Чугуеве Харьковской области прогремел взрыв. Тогда информация о причинах и последствиях инцидента не уточнялась.