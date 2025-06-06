В Харькове заявили о серии взрывов на промзоне

Мэр Харькова Терехов: Прилеты в промзоне Киевского района

В Харькове прозвучала серия взрывов в промзоне Киевского района. Об этом заявил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно — прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — говорится в публикации.

Через некоторое время глава Харькова сообщил о новых взрывах. Он заявил, что по объектам в городе был нанесен удар корректируемыми авиабомбами.

Ранее в Чугуеве Харьковской области прогремел взрыв. Тогда информация о причинах и последствиях инцидента не уточнялась.