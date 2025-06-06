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13:05, 6 июня 2025Мир

В Кремле негативно оценили слова Мерца о борьбе с нацизмом

Песков: Кремль негативно воспринимает слова Мерца о борьбе с нацизмом
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кремль негативно воспринимает слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вкладе США в борьбе с нацизмом, игнорируя при этом решающую роль Советского Союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Негативно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, как российское руководство реагирует на подобные высказывания.

Ранее Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР в своей речи. Глава правительства также напомнил, что 6 июня отмечается годовщина высадки сил США, Канады и Великобритании в Нормандии.

При этом Трамп заявлял, что Россия была крупным фактором в победе над нацизмом. Однако они сочетались со словами, что в Первую и Вторую мировые войны «победили США, а не какая-либо другая держава».

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