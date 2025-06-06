«Страна.ua»: В Одесской области взорвался автомобиль военкомата

В селе Донская Балка Одесской области взорвался автомобиль сотрудников военкомата. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В селе Донская Балка, что по дороге на Березовку, взорвали машину военкома чуть больше часа назад. Сейчас там одна полоса движения. Все машины останавливают», — приводятся в публикации слова очевидца.

Отмечается, что факт взрыва уже подтвердила полиция. Информации о причине происшествия пока нет.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады украинской армии, военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.