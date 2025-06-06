Депутат Пшидач: Поляки больше не хотят безвозмездных уступок Киеву

Большинство граждан Польши больше не хотят, чтобы правительство безвозмездно помогало Киеву. Об этом заявил депутат Сейма (нижней палаты парламента) от оппозиционной партии «Право и справедливость» и экс-замглавы польского МИД (2019-2023) Марчин Пшидач в эфире программы радиостанции Polskie Radio.

«На сегодняшний день большинство поляков не хотят жестов доброй воли по отношению к Украине. (...) За последние годы правительство Украины не сделало ничего, чтобы удержать симпатии поляков на своей стороне», — подчеркнул политик.

Пшидач подчеркнул, что Варшаве стоит обсуждать евроатлантические амбиции Украины, только тогда, когда киевские власти начнут делать шаги навстречу полякам. Он отметил, что речь идет об отказе от бандеровской идеологии, решении проблемы с перезахоронением жертв Волынской резни и остановке наплыва сельхозпродукции на польский рынок.

Ранее в Киеве осудили учреждение Польшей дня памяти жертв украинских националистов. В украинском МИД заявили, что подобное решение идет вразрез с идеей добрососедских отношений между Польшей и Украиной. Согласно официальной позиции ведомства, Киев выступает за научное изучение страниц общей истории.

11 июля 1943 года на Волыни произошел геноцид польского населения, организованный руководителями ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).