В России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой

В Башкирии спасли потерявшегося на горе Иремель туриста с собакой

Российский турист Антон (фамилия неизвестна) и собака по кличке Филимон потерялись на горе Иремель в Башкирии и были спасены. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, в МЧС Башкортостана поступила информация, что мужчина нуждается в помощи. Выяснилось, что 36-летний россиянин отправился в одиночный поход с четвероногим другом и не смог вернуться.

Начал я восхождение из села Тюлюк. После подъема решил заночевать на вершине горы. Утром 4 июня начал спуск в условиях плотного тумана, но сбился с маршрута и забрел в труднодоступную местность, примерно в район хребта Аваляк и Тыгынских болот. Через некоторое время, плутая, выбился из сил, потом закончилась вода и еда. Понял, что окончательно заблудился. С трудом нашел место, где была сотовая связь, и позвонил в МЧС, передал координаты местоположения Антон турист

Туристу порекомендовали разбить лагерь и не менять местоположения, пока к нему на помощь выехали четыре спасателя. На следующее утро мужчину с собакой нашли здоровыми и живыми. Их накормили и эвакуировали с горы.

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