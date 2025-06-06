Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:42, 6 июня 2025Моя страна

В России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой

В Башкирии спасли потерявшегося на горе Иремель туриста с собакой
Екатерина Ештокина

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский турист Антон (фамилия неизвестна) и собака по кличке Филимон потерялись на горе Иремель в Башкирии и были спасены. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, в МЧС Башкортостана поступила информация, что мужчина нуждается в помощи. Выяснилось, что 36-летний россиянин отправился в одиночный поход с четвероногим другом и не смог вернуться.

Начал я восхождение из села Тюлюк. После подъема решил заночевать на вершине горы. Утром 4 июня начал спуск в условиях плотного тумана, но сбился с маршрута и забрел в труднодоступную местность, примерно в район хребта Аваляк и Тыгынских болот. Через некоторое время, плутая, выбился из сил, потом закончилась вода и еда. Понял, что окончательно заблудился. С трудом нашел место, где была сотовая связь, и позвонил в МЧС, передал координаты местоположения

Антонтурист

Туристу порекомендовали разбить лагерь и не менять местоположения, пока к нему на помощь выехали четыре спасателя. На следующее утро мужчину с собакой нашли здоровыми и живыми. Их накормили и эвакуировали с горы.

Ранее в России спасли трех осиротевших медвежат. Сотрудники природного парка временно разместили их в Якутии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    В небе над Омском заметили таинственные яркие огни

    Раскрыт оптимальный возраст для лишения девственности

    Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности операции в Мали

    Блогер нашел на Сахалине заброшенное военное укрытие и сильно удивился

    Валя Карнавал снялась в расстегнутых шортах

    Маск оценил шутку Медведева

    Российские космонавты приготовили пиццу в космосе

    В России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой

    Подросток спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости