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06:52, 6 июня 2025Россия

В российском регионе проверят перевозчиков после ДТП со школьным автобусом

Губернатор Демешин: В Хабаровском крае пройдет массовая проверка перевозчиков
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Хабаровском крае после ДТП со школьным автобусом пройдет массовая проверка перевозчиков. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

«Я дал указание сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей», — подчеркнул губернатор Хабаровского края.

Демешин отметил, что глава регионального минздрава уже едет к пострадавшим. Глава края пообещал, что виновные в аварии не уйдут от ответственности.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший до зоосада «Приамурский», был опрокинут по дороге. Предварительная причина — неисправность тормозов. В результате аварии 12 детей были госпитализированы.

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