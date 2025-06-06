Ветеран ФСБ объяснил сложность борьбы с диверсиями на территории России

Ветеран ФСБ Филатов: Отсутствие границ в обычном понимании помогает диверсантам

Способы борьбы с украинскими диверсионными группами есть, но из-за большой площади границы между Россией и Украиной их прорыв в страну достаточно прост, считает подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«К сожалению, как таковой границы в нашем обыденном понимании с контрольной полосой, колючей проволокой между Украиной и нами не существует, а это практически тысяча километров. Поэтому проход диверсионных групп со взрывчатыми веществами относительно прост, хотя мы знаем уже много случаев о нейтрализованных таких группах», — сказал Филатов.

По его словам, один из способов борьбы с диверсионными группами — иметь достаточно разветвленную агентурную сеть, в том числе на территории Украины, которая бы вовремя сообщала о готовящихся диверсиях и их маршрутах. Также уже существует специальное оборудование, которое позволяет контролировать большие площади и вовремя определять продвижение противника, добавил он.

Филатов отметил, что диверсии — ожидаемый ход со стороны противника, ничего нового в этом нет.

Ранее в четверг в Воронежской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожных путей. Человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям машиниста и бригады, которые успели применить экстренное торможение, отмечали в ФСБ.

В ночь на 1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд после подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв.

