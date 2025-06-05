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15:04, 5 июня 2025Силовые структуры

Начато расследование подрыва железнодорожных путей в российском регионе

СК возбудил дело о теракте из-за подрыва железнодорожных путей под Воронежем
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ФСБ рассказали о роли машиниста и бригады в предотвращении людских жертв под Воронежем

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование начато по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

По данным ведомства, 5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел взрыв, в результате было повреждено железнодорожное полотно. Движение остановлено. Человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям машиниста и бригады, которые успели применить экстренное торможение, отметили в ФСБ.

Две бомбы находились примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.

Из-за ЧП задерживается 26 пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.

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