Начато расследование подрыва железнодорожных путей в российском регионе

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Расследование начато по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
По данным ведомства, 5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел взрыв, в результате было повреждено железнодорожное полотно. Движение остановлено. Человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям машиниста и бригады, которые успели применить экстренное торможение, отметили в ФСБ.
Две бомбы находились примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.
Из-за ЧП задерживается 26 пассажирских поездов дальнего следования.
Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.