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14:20, 5 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о роли машиниста и бригады в предотвращении людских жертв под Воронежем

Профессионализм машиниста и бригады предотвратил жертвы в Воронежской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Профессионализм машиниста и бригады поезда предотвратил людские жертвы при подрыве на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве рассказали, что машинист заметил разрушение полотна и предпринял экстренное торможение. Именно это помогло избежать жертв.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. Подрыв произошел прямо перед поездом, в котором могут находиться почти полтысячи пассажиров. ФСБ считает, что имеются все основания для возбуждения дела по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

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