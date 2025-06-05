В ФСБ рассказали о роли машиниста и бригады в предотвращении людских жертв под Воронежем

Профессионализм машиниста и бригады предотвратил жертвы в Воронежской области

Профессионализм машиниста и бригады поезда предотвратил людские жертвы при подрыве на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве рассказали, что машинист заметил разрушение полотна и предпринял экстренное торможение. Именно это помогло избежать жертв.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. Подрыв произошел прямо перед поездом, в котором могут находиться почти полтысячи пассажиров. ФСБ считает, что имеются все основания для возбуждения дела по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.