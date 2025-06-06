Внешний вид 54-летней телеведущей в мини-платье раскритиковали в сети

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден прошлась по улице и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла в свет в черно-белом мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках, завершив образ маленькой сумкой и солнцезащитными очками.

Пользователи сети оценили внешность и образ Холден в комментариях под материалом. «Ее одежда такая устаревшая!», «Кажется, она набирает вес...», «Платье слишком короткое и слишком узкое», «Безвкусно», «Длинный лоб», «Грустный образ», — написали они.

В мае 54-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике на яхте. Знаменитость предстала, стоя у мыса судна, на фото в белом слитном купальнике на широких бретелях.