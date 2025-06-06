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15:12, 6 июня 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили в Сумской области американскую самоходную установку

Минобороны: ВС России уничтожили в Сумской области САУ M-109 Paladin
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссийские войска

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили в Сумской области американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) M-109 Paladin. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В Сумской области артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" при поддержке разведывательных беспилотников уничтожили артиллерийскую самоходную установку M-109 Paladin», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские бойцы вывезли останки техники в качестве трофея для дальнейшего изучения.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ на территории Херсона. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, были поражены логистический узел и складские помещения.

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