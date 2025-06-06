Загитова рассказала о примирении с Медведевой

Загитова о примирении с Медведевой: Поняла, что конфликт не может продолжаться

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о примирении с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Ее слова приводит Sport24.

Загитова позвала Медведеву принять участие в ее ледовом шоу «Ассоль», потому что поняла, что негласный конфликт так долго не может продолжаться. «Я решила сделать этот шаг, написала Жене: "Привет, спишь?" Причем, это было днем. Разрядила обстановку. Женя отреагировала позитивно, мы встретились и все обсудили», — поделилась она.

До этого Медведева пригласила бывшую соперницу к себе в шоу на интервью. По словам Загитовой, воссоединение прошло тепло.

Загитова и Медведева не выступают на профессиональном уровне. Обе фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В личном первенстве Загитова завоевала золото, а Медведева стала обладательницей серебра. Вместе они стали серебряными призерами Игр в командном зачете в составе сборной России.