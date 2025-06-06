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18:06, 6 июня 2025Бывший СССР

Захарова высказалась о критикующих переговоры России и Украины

Захарова: Переговоры в Стамбуле называют бесполезными люди без сердца или разума
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Кадр: byoblu.com

Люди, которые называют переговоры в Стамбуле бесполезными, лишены сердца или разума. Об этом в интервью итальянскому телеканалу Byoblu заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в результате переговоров, несмотря на напряженность, удалось согласовать обмен пленными в формате «1000 на 1000». Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия предложила организовать возвращение тел 6 тысяч украинских солдат.

«Что в этом бесполезного? Только тот, кто лишен сердца или ума, может делать подобные заявления», — сказала Захарова в ответ на вопрос, как она оценивает переговоры, которые западные СМИ называют бесполезными.

Россия и Украина впервые после 2022 года встретились на прямых переговорах в Стамбуле 16 мая. Следующая встреча делегаций состоялась 2 июня.

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