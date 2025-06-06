Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:43, 6 июня 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к Трампу после обстрела Украины Россией

Зеленский обратился к Трампу после массированного обстрела Украины ВС России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку со стороны Вооруженных сил (ВС) России, заявив, что президенту США Дональду Трампу пора идти на решительные меры. Свое заявление он выложил в Telegram-канале.

По его данным поражения зафиксированы в Киевской, а также Волынской, Полтавской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Он добавил, что для обстрела использовалось более 400 дронов и 40 ракет.

«Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию», — написал Зеленский.

Ранее Трамп усомнился в саммите с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. «Трамп заявил своим помощникам, что не верит в скорую встречу на высшем уровне с Зеленским и Путиным, которая, как он когда-то надеялся, могла бы положить конец войне», — пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Российские космонавты приготовил пиццу в космосе

    Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров

    В России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой

    Подросток спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в российском городе

    Токаев призвал реформировать ООН

    Трое мужчин изнасиловали соседку в Москве

    Анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

    Известный комик раскрыл подробности прохождения российской границы

    В России отреагировали на заявление Зеленского о ночных атаках словами «А нас за що?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости