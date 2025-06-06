Звезда реалити-шоу рассказал о борьбе с наркотической зависимостью

Звезда реалити-шоу Дакота Мортенсен рассказал о борьбе с наркозависимостью

Звезда реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) Дакота Мортенсен откровенно рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. Деталями он поделился в подкасте актера Ника Вайолла, запись которого доступна на сайте артиста.

По словам Мортенсена, в первый раз он попробовал наркотические вещества в старшей школе. Постепенно он пристрастился к употреблению препаратов. «Я просто насыпал горсти этих таблеток в свой карман. (...) И затем зависимость развилась очень быстро», — вспомнил телезвезда.

Мортенсен отметил, что затем начал употреблять более тяжелые наркотики, среди которых был героин, а от приема веществ его не остановила даже собственная свадьба. Однако он отметил, что в дальнейшем смог справиться с зависимостью, несмотря на то, что это было очень трудно.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу, известный по участию в телепроектах «Иззи делает это» и «Игра вслепую», Иззи Баттрес откровенно рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. По словам Баттреса, он пристрастился к алкоголю и наркотикам в молодом возрасте.