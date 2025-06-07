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01:10, 7 июня 2025Россия

В России заявили о смелости Трампа и Маска

Финансист Дмитриев: Многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Илон Маск

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Evan Vucci / AP

Американский президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск одержали победу в борьбе с «глубинным государством», заявил глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По словам российского финансиста, многие в России восхищаются их смелостью.

«Трамп и Маск сражались с глубинным государством — и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились», — подчеркнул он.

Ранее Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».

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