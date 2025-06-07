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21:27, 7 июня 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил о сигнале Зеленского Трампу после отказа принимать тела солдат ВСУ

Царев: Зеленский сделал ставку на глобалистов и больше не считается с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отказом принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал, что он больше не считается с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сигнале Зеленского заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью RT.

По его словам, Киев отказался забирать тела своих солдат по трем причинам: нежелание тратить 2,2 миллиарда долларов на компенсации их семьям, отказ Трампа от давления на украинские власти и медийный эффект из-за того, что соотношение тел было не в пользу Украины. Политик отметил, что, судя по последним обменам, Киев теряет в 15 раз больше солдат, чем РФ.

«Сегодняшний демарш может стать знаком, что Зеленский выходит из переговоров, поскольку, с одной стороны, он полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться, а с другой — сделал окончательную ставку на глобалистов. Трампу сейчас предстоит решить, что делать с Зеленским: или вводить санкции против его окружения, или просто принять все, что вытворяет Зеленский, признав, что остановить конфликт он не в силах», — заключил Царев.

Ранее подозреваемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский объяснил нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ. «Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы их украли. А вдовы?.. Ну, подождут», — написал он.

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