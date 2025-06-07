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02:23, 7 июня 2025Мир

В Германии рассказали об ударе ЕС по экономике Украины

Zeit: Отказ ЕС продлить беспошлинный режим станет катастрофой для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Отказ продлить особый беспошлинный режим для украинских товаров станет катастрофой для Украины, пишет немецкое издание Zeit.

По данным газеты, к радости таких государств, как Польша, Европейский союз постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины. Журналисты в Германии уточнили, что принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике.

«Для Украины решение Евросоюза было принято в очень неподходящее время», — говорится в статье.

Ранее Евросоюз отменил действие программы беспошлинного импорта товаров с Украины.

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