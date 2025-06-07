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11:40, 7 июня 2025Россия

Мерцу напомнили о надписях на стенах Рейхстага

Миронов напомнил Мерцу о надписях на стенах Рейхстага
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно напомнить о надписях на стенах Рейхстага. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведет русофобскую политику. Поддерживая неонацистский режим на Украине, она предает свои же идеалы. Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны», — написал Миронов.

Таким образом парламентарий поддержал обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина, направленное президенту Бундестага Юлии Клекнер и главам пяти фракций немецкого парламента. В нем Володин отметил, что «неонацистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского бьет по мирным городам», а также прикрепил сведения о последних произошедших в России терактах.

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