Миронов напомнил Мерцу о надписях на стенах Рейхстага

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно напомнить о надписях на стенах Рейхстага. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведет русофобскую политику. Поддерживая неонацистский режим на Украине, она предает свои же идеалы. Мы не позволим изменить историю и забыть уроки войны», — написал Миронов.

Таким образом парламентарий поддержал обращение председателя Госдумы Вячеслава Володина, направленное президенту Бундестага Юлии Клекнер и главам пяти фракций немецкого парламента. В нем Володин отметил, что «неонацистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского бьет по мирным городам», а также прикрепил сведения о последних произошедших в России терактах.