Названы условия для серьезного восприятия России в мире

Философ Дугин: Всерьез с Россией начнут считаться после взятия Харькова и Сум

Российский философ Александр Дугин назвал условия, при которых с Москвой будут считаться всерьез. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, вернуть сильные позиции Россия сможет только после взятия под контроль украинских городов Харьков и Сумы. «А по-настоящему — после взятия Киева», — отметил публицист.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предложила эвакуироваться населению Сум. В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что остаться должны только те жители крупного украинского города, которые задействованы в его обороне.

По информации российских военкоров, подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ осталось преодолеть не более 20 километров, чтобы достичь Сум.