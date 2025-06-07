Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 7 июня 2025Бывший СССР

Названы условия для серьезного восприятия России в мире

Философ Дугин: Всерьез с Россией начнут считаться после взятия Харькова и Сум
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский философ Александр Дугин назвал условия, при которых с Москвой будут считаться всерьез. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, вернуть сильные позиции Россия сможет только после взятия под контроль украинских городов Харьков и Сумы. «А по-настоящему — после взятия Киева», — отметил публицист.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предложила эвакуироваться населению Сум. В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что остаться должны только те жители крупного украинского города, которые задействованы в его обороне.

По информации российских военкоров, подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ осталось преодолеть не более 20 километров, чтобы достичь Сум.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ после отказа Киева забрать их тела

    Илон Маск опубликовал загадочный пост

    Появились подробности о допросе футболиста «Динамо» в Эстонии после его слов о России

    «Просто ужас». Беременная Меган Маркл и принц Гарри потанцевали на камеру. Почему это видео вызвало небывалый скандал?

    Украинский блогер назвал новую причину отказа Киева забирать тела солдат ВСУ

    Во Франции пристыдили армию страны из-за Украины

    Российский военный показал необычный способ уничтожить дрон ВСУ

    Названы условия для серьезного восприятия России в мире

    Жители российского города сообщили о взрывах

    Российский генерал извинился за оскорбление священника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости