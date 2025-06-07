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16:35, 7 июня 2025Мир

Орбан сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Орбан: Европейский союз намеренно разжигает и затягивает конфликт на Украине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stringer / Reuters

Европейский союз (ЕС) намеренно разжигает и затягивает конфликт на Украине, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое неожиданное заявление он сделал в социальной сети Х.

«Брюссель подталкивает Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент», — написал Орбан.

Политик подчеркнул: Венгрия не хочет поощрять эскалацию конфликта, поэтому призывает к прекращению огня, миру и безопасности путем переговоров. «Вы не потушите пожар, подливая масла в огонь», — отметил он.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС стоит вернуться к сотрудничеству с Россией, чтобы избежать гонки вооружений. По словам политика, на фоне продолжения украинского конфликта необходимо добиваться перемирия, чтобы «как можно скорее» провести переговоры с Россией об ограничении вооружений.

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