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11:46, 7 июня 2025Силовые структуры

Осужденного на семь лет бывшего замглавы Генштаба России этапировали в колонию

ТАСС: Осужденного на семь лет бывшего генерала Шамарина этапировали в колонию
Алина Черненко

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Бывшего начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина, осужденного на семь лет лишения свободы, этапировали в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что у Шамарина конфискуют около 36 миллионов рублей, а его имущество останется под арестом до вступления приговора в законную силу.

17 апреля Шамарина приговорили к семи годам колонии за взятки. Осужденного генерала лишили воинского звания и запретили ему работать на госслужбе семь лет после отбытия срока.

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