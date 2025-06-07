Россиянам дали пять советов при выборе подержанного авто

Ракитин рекомендовал обращаться к автоподборщикам при выборе подержанной машины

При выборе подержанной машины желательно обратиться к автоподборщику, рекомендовал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Этот и другие советы специалист дал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Автомобиль нужно проверять по всевозможным имеющимся базам. Нужно запросить у владельца VIN, потому что очень часто в объявлениях указаны подставные VIN. Это нужно сделать еще до поездки, чтобы собрать максимально информацию об автомобиле. Стесняться не нужно. Если продавец — честный человек, он вам даст именно те цифры, которые записаны в ПТС и СТС», — посоветовал Ракитин.

Эксперт отметил, что при личном осмотре автомобиля нужно сравнить маркировочные таблицы с тем VIN-номером, который был предоставлен продавцом.

«Желательно, если вы не очень опытный человек, то где-то в интернете посмотреть, как выглядят оригинальные маркировочные таблички. По техническому состоянию, конечно, лучше всего провести диагностику. Потому что простой человек, который едет покупать автомобиль с рук на вторичном рынке, вряд ли является профессионалом во всех областях: и в подвеске, и в двигателе, и в коробке передач. Поэтому, конечно, диагностика не помешает», — добавил он.

Также Ракитин рекомендовал осмотреть машину на подъемнике. Он объяснил, что таким образом потенциальный покупатель сможет понять, «чистая» ли перед ним машина или нет.

«Мошенники и жулики уже несколько лет практикуют так называемую четвертную сварку. VIN-номер автомобиля, как правило, располагается под передним правым сиденьем. Если с автомобилем производились какие-то изменения, то кусок со старым номером выпиливается и вваривается нужный мошенникам. Поэтому если вы видите сварной шов, то можно смело разворачиваться и уходить», — сообщил Ракитин.

Мой самый главный совет: нужно найти хорошего автоподборщика. Эти люди на рынке давно. Они умеют и знают, как правильно смотреть документы, как определить поддельный ПТС и СТС и так далее Максим Ракитин главный редактор сетевого автомобильного издания Quto

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