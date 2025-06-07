Прокурор пострадал при взрыве машины в Днепре

При взрыве машины в Днепре пострадал местный прокурор

При взрыве машины в Днепре (украинское название Днепропетровска) на востоке Украины пострадал местный прокурор. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местных журналистов.

Уточняется, что сотрудник Западной окружной прокуратуры города Юрий Коваль был за рулем транспортного средства. В момент взрыва он успел покинуть салон, но получил ожоги и резаные раны рук и ног.

По данным источника, автомобиль полностью сгорел. Неподалеку от места происшествия нашли смартфон с включенной камерой, который снимал происходящее.

Ранее это же издание сообщило о взрывах в Днепре. В городе объявили воздушную тревогу.

