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10:51, 7 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на провокационные заявления лидера одной страны НАТО

Депутат Чепа: Заявления Мерца угрожают безопасности не только Европы, но и мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца угрожают безопасности не только Европы, но и мира в целом, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На провокационные высказывания немецкого лидера депутат указал в беседе с «Лентой.ру».

«Я абсолютно согласен с тем, что позиция Мерца может привести к ухудшению отношений с Россией. Потому что все последние его заявления носят не только русофобский характер, они носят провокационный характер и ведут к дальнейшей серьезной эскалации напряженности», — рассказал Чепа.

Все эти заявления просто опасны и для Германии, и для безопасности не только Европы, но и мира в целом

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что в Министерстве иностранных дел Германии забеспокоились из-за ответа России на слова канцлера ФРГ о том, что он хочет снять ограничения на использование немецкого дальнобойного оружия. Журналисты обратили внимание на выступление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

28 мая Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Политик обосновал это тем, что таким образом оборона Украины станет эффективнее.

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